Кузьмичёв — о травматичности игрока «Локо» Ньямси: тогда всё становится на свои места

Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил трансфер французского защитника Жерзино Ньямси.

«Судя по всему, информация по травматичности Ньямси верна. Тогда всё становится на свои места, как в 27 лет, в самом расцвете центрального защитника, на него была такая небольшая цена трансфера из чемпионата Франции. Риски были очень высокие, менеджмент «Локомотива» рискнул, но мы видим, что пока не угадал. Есть вариант, что это будет продолжаться и дальше», — приводит слова Кузьмичёва Legalbet.

Напомним, московский «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» 1 февраля. Контракт Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года. На днях стало известно, что Ньямси получил травму на тренировке. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что в клубе есть надежда, что француз восстановится через три недели.