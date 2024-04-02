«Хамулич — игрок не уровня «Локомотива». Кузьмичёв раскритиковал боснийского форварда

Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мыслями о 23-летнем нападающем железнодорожников и сборной Боснии и Герцеговины Саиде Хамуличе.

«Я внимательно смотрел его игры и в межсезонье, когда ему давали возможность играть, плюс в последней игре с «Краснодаром». Для меня очевидно, что это игрок не уровня «Локомотива». Было видно на сборах, что это физически одарённый игрок с неплохой дистанционной скоростью, но на этом всё. Для атакующего игрока недостаточно только этих качеств, нужно ещё и техническое оснащение, принятие решений, открывания и дальше по списку», — приводит слова Кузьмичёва Legalbet.

Напомним, 31 января 2024 года московский «Локомотив» объявил о подписании нападающего французской «Тулузы» Саида Хамулича на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что сумма выкупа может составить € 2,6 млн. В составе «Локомотива» Хамулич принял участие в одном матче, в котором не сумел отметиться результативными действиями.