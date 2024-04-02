Карпин и Онопко были удалены перед серией пенальти в матче «Химки» — «Ростов»

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра игры выступал Алексей Сухой из Люберец. Он показал красные карточки главному тренеру ростовчан Валерию Карпину и одному из его помощников Виктору Онопко перед началом серии 11-метровых ударов. Они оба высказывали претензии арбитру.

«Ростов» прошёл в полуфинал Пути регионов. Южане выиграли серию пенальти со счётом 7:6. При этом в основное время матча команды не смогли поразить ворота. Отметим, что «Ростов» превзошёл «Химки» по количеству ударов в створ — 7:5.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.