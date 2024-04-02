Карпин сильно рискнул в Кубке России. Но ему повезло в серии пенальти

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, чья команда на предыдущей стадии выбила «Краснодар», был настолько недоволен календарём, что пригрозил выпустить в матче Кубка России с «Ростовом» молодёжь из списка «Б». Приоритетом для лидера Первой лиги остаётся борьба за выход в РПЛ. Это и понятно. «Если хотят клоунаду, то получат клоунаду», – говорил Талалаев. Тем не менее по сравнению с игрой с «Енисеем» в Красноярске, состоявшейся 30 марта, тренер «Химок» поменял в основе только четверых. А вот Валерий Карпин неприятно удивил почти полной ротацией состава. Из твёрдых игроков основы вышел лишь Глебов, несмотря на то что это плей-офф Кубка России, а не групповой этап.

«Ростов», пусть и играл фактически вторым составом, не отказался от привычных 4-3-3 (с атакующим трио Комаров – Азнауров – Комличенко). Обращало на себя внимание появление на левом фланге обороны зимнего новичка Эль-Аскалани, который по ходу первого тайма едва не забил в свои ворота. Чем-то ещё на фоне остальных египтянин не выделялся. «Химки» достаточно глубоко оборонялись по схеме 5-3-2 и сделали ставку на быстрые контрвыпады за счёт пары форвардов Руденко – Кулишев. Полтайма у команды Талалаева лучше получалось реализовывать план тренера, хотя «Ростов» имел двукратный перевес по владению мячом.

Первые две опасные атаки «Химки» провели после ошибок не кого-то из группы молодых ростовчан, а опытного Терентьева, который действовал в центре обороны в паре с Мелёхиным. Его неточная передача завершилась приличным ударом Руденко, но голкипер Медведев показал, что он не впадал в зимнюю спячку, пока играл Песьяков, и находится в хорошей форме. Потом форвард «Химок» имел ещё один шанс – тогда Медведев совершил по-настоящему крутой сейв, потащив мяч из девятки. Кроме того, неприятными для «Ростова» получались стандарты команды Талалаева. Однажды Комличенко вынес мяч почти с линии ворот.

У «Ростова» игра в атаке не клеилась, так как «Химки» навязывали много единоборств и борьбы за подбор, оставляли минимум свободного пространства. Но две-три возможности забить команда Карпина до перерыва всё же имела. Первый удар на исходе половины тайма нанёс Комличенко – с близкой дистанции, однако прямо во вратаря Обухова. Затем Шанталий пробил в штангу. Судьи зафиксировали офсайд, но, если бы мяч влетел в сетку, гол хавбека наверняка засчитали бы после проверки VAR. Судя по повтору, положения «вне игры» не было.

После перерыва игра продолжилась в том же ключе. «Ростов» владел мячом, перестраивался по ситуации на тройку сзади и стремился атаковать максимально широко. Но химчане организованно и плотно оборонялись, висели на ногах у соперников. Один из таких эпизодов завершился падением Комарова в штрафной «Химок», вот только судья Сухой грамотно разобрался в непростой ситуации даже без повторов. Увидел, что вингер «Ростова» симулировал – защитник Степанов не фолил. Этот момент украсил пас пяткой 18-летнего Колтакова, который вообще стремился действовать нестандартно.

Карпин смог усилить игру «Ростова» за счёт тройной замены после часа матча. На поле вышли сразу три футболиста основы – Осипенко, Сако и Роналдо. Центральных защитников тренер ростовчан поменял, по всей видимости, из-за того, что оба висели на карточках. С Осипенко и Сако стало проще прерывать контрвыпады химчан. А Роналдо имел убойный момент, поймав отскок от защитника, но теперь уже и Обухов сотворил суперсейв. Любопытно, что до конца не доиграл и Комличенко. Центрфорвард, не забивающий с начала ноября, а в РПЛ и вовсе с августа, снова ушёл с поля без гола.

Пожалуй, нулевая ничья – самый справедливый результат этой игры по итогам 90 минут. По ударам «Ростов» немного превзошёл «Химки» (9:7, в створ – 4:2). Но никто не был настолько сильнее, чтобы победить без серии пенальти, которая и определила участника полуфинала Пути регионов. Она получилась просто потрясающей! Юзепчук пробил в штангу, Осипенко не обманул Обухова ударом по центру, а вот Касимов перехитрил Медведева, исполняя «паненку». Вратарь «Ростова» дотянулся до мяча, но тот влетел в сетку, вызвав нервный смех Талалаева. И всё же решающий промах допустил игрок «Химок»: Исаенко 16-м ударом в серии попал в штангу. «Ростов» идёт дальше.

Карпин и его ассистент Онопко смотрели пенальти в подтрибунном помещении – обоих Сухой удалил после финального свистка за претензии в свой адрес.