Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кипер «Ростова» Медведев рассказал, что не пользовался подсказками на пенальти с «Химками»

Кипер «Ростова» Медведев рассказал, что не пользовался подсказками на пенальти с «Химками»
Комментарии

Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, что не воспользовался теми подсказками, которые были на его бутылке, во время серии послематчевых пенальти во встрече второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». Напомним, ростовчане выиграли — 0:0 (пен. 7:6). Таким образом, они прошли в полуфинал Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Были подсказки на бутылки, но я ими не воспользовался. Не скажу, что было написано», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.

Материалы по теме
Карпин сильно рискнул в Кубке России. Но ему повезло в серии пенальти
Карпин сильно рискнул в Кубке России. Но ему повезло в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android