Кипер «Ростова» Медведев рассказал, что не пользовался подсказками на пенальти с «Химками»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, что не воспользовался теми подсказками, которые были на его бутылке, во время серии послематчевых пенальти во встрече второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». Напомним, ростовчане выиграли — 0:0 (пен. 7:6). Таким образом, они прошли в полуфинал Пути регионов.

«Были подсказки на бутылки, но я ими не воспользовался. Не скажу, что было написано», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.