39-летний Роналду оформил хет-трик и отдал два голевых паса в первом тайме матча с «Абхой»
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В эти минуты проходит матч 26-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречаются «Абха» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт 5:0 в пользу гостей.
Саудовская Аравия - Про-Лига . 26-й тур
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Абха
Абха
2-й тайм
0 : 6
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 11' 0:2 Роналду – 21' 0:3 Мане – 33' 0:4 Роналду – 42' 0:5 Аль-Сулайхим – 44' 0:6 Гариб – 51'
За первый тайм 39-летний Роналду оформил хет-трик и отдал два голевых паса. Ещё по одному мячу в ворота «Абхи» отправили сенегалец Садио Мане и полузащитник Абдулмаджид Аль-Сулайхим.
В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. В матче, сыгранном в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, была зафиксирована ничья — 2:2. В том матче 39-летний португалец также вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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