39-летний Роналду оформил хет-трик и отдал два голевых паса в первом тайме матча с «Абхой»

В эти минуты проходит матч 26-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречаются «Абха» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт 5:0 в пользу гостей.

За первый тайм 39-летний Роналду оформил хет-трик и отдал два голевых паса. Ещё по одному мячу в ворота «Абхи» отправили сенегалец Садио Мане и полузащитник Абдулмаджид Аль-Сулайхим.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. В матче, сыгранном в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, была зафиксирована ничья — 2:2. В том матче 39-летний португалец также вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.