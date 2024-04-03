Тренер вратарей «Ростова» Кафанов рассказал, как выбирает основного голкипера на матчи

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос о выборе основного голкипера на матчи.

— Насколько сложно выбирать основного вратаря в «Ростове»?

— Ничего сложного нет. Один играет в чемпионате, другой – в Кубке России.

— Медведев же выходил в чемпионате. От чего это зависит? От тренировок?

— Да, он выходил. Это зависит от игр в чемпионате. У Песьякова была пара неудачных матчей, со «Спартаком» и «Оренбургом», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.