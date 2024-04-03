Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов высказался о матче Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов рассказал, на какие слабые места у «Динамо» обращали внимание, а также что удалось реализовать из плана на игру. Вчера, 2 апреля, «СКА-Хабаровск» уступил бело-голубым в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:2. В составе хабаровчан отличился Альбек Гонгапшев, за «Динамо» забили Вячеслав Грулёв и Фабиан Бальбуэна.

«Динамо» – команда с акцентом на атаку. Сегодня это было видно в том, как они продвигают мяч. У них произошла определённая ротация, но стиль игры не изменился. У них есть проблемы в организации обороны. Для меня они не так хороши в высоком прессинге, позиционной защите. Мы отталкивались от этого. Поэтому была та структура в атаке, которая позволяла нам получать преимущество, исходя из качеств наших игроков. Вы видели, что в центре у нас было преимущество. За счёт всего этого мы имели хорошие эпизоды во многих позиционных атаках», — приводит слова Шаронова официальный сайт «СКА-Хабаровск».