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Личка: что бы мы делали в случае поражения от «СКА-Хабаровск» — винили поле, дождь, холод?

Личка: что бы мы делали в случае поражения от «СКА-Хабаровск» — винили поле, дождь, холод?
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Напомним, бело-голубые обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

«Понятно, что настроение у нас было не очень хорошим. Уже после «Ростова» ребята в раздевалке сами сказали: «Мы можем проиграть, но не с таким отношением, которое было». Я именно про первый тайм. Тогда мы провалились. Сегодня выиграли 2:1, сделали это в тяжёлых условиях. Да, соперник играет в Первой лиге, но нельзя было выходить на поле с самоуверенностью. Считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. А что в случае поражения? Винить поле, дождь, холод?» — сказал Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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