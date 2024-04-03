Карпин рассказал, что «Ростов» не получал предложений по Глебову, Осипенко и Комличенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что клуб не получал официальных предложений по своим футболистам.

«Я спокойно работаю, знаю, что, условно, кто-то, возможно, может уйти, но, опять же, всё равно это президент со мной согласует.

Разговоры, естественно, бывали. Бывали уже у нас там с некоторыми игроками. Говорю, ну, продолжать. А что изменилось-то? Ну, ты слышал, что якобы кто-то где-то там тебя хочет. Тебе кто-то там что-то говорит. Пускай приносят предложения в клуб официальные.

Были ли предложения по Глебову, Осипенко, Комличенко? Официальных предложений не было, пускай приносят официальные предложения. Отправили бумагу в клуб, мы заинтересованы в вашем игроке. Хотя бы такое, ничего такого даже не было», — сказал Валерий Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»