Валерий Карпин заявил, что у него нет мечты вернуться в «Спартак»

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин признался, что у него нет мечты вернуться на тренерский мостик московского «Спартака».
— Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас пишут в претенденты. Ни разу не связывались?
— Это вопрос? Нет.
— У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?
— Да нет.
— То есть для вас это не гештальт что-то выиграть именно со «Спартаком»?
— Нет.
— Никакого желания и мечты поработать в «Спартаке» ещё больше нет?
— Мечты? Я уже работал. Мечта – это когда ты мечтаешь о чём-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня [такой] цели, у меня цель на данный момент – тренировать «Ростов» и сборную России, — сказал Валерий Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».