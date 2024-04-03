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Валерий Карпин заявил, что у него нет мечты вернуться в «Спартак»

Валерий Карпин заявил, что у него нет мечты вернуться в «Спартак»
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Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин признался, что у него нет мечты вернуться на тренерский мостик московского «Спартака».

— Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас пишут в претенденты. Ни разу не связывались?
— Это вопрос? Нет.

— У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?
— Да нет.

— То есть для вас это не гештальт что-то выиграть именно со «Спартаком»?
— Нет.

— Никакого желания и мечты поработать в «Спартаке» ещё больше нет?
— Мечты? Я уже работал. Мечта – это когда ты мечтаешь о чём-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нету у меня [такой] цели, у меня цель на данный момент – тренировать «Ростов» и сборную России, — сказал Валерий Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».

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