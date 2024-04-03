Канчельскис: «Зенит» — фаворит. «Спартак» последний раз выглядел стабильно при Романцеве

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 3 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

«На бумаге «Зенит» — фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве. Раньше главным дерби была игра «Спартак» — ЦСКА, а сейчас — «Спартак» — «Зенит». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание. Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак». «Зенит» сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.