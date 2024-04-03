Игнашевич высказался о предстоящем матче «Балтики» с ЦСКА в полуфинале Кубка России

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем противостоянии с ПФК ЦСКА в Кубке России. Первая игра полуфинала Пути РПЛ состоится сегодня, 3 апреля, в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени. Игнашевич отметил, что хорошо знает ЦСКА, и охарактеризовал ближайшего соперника своей команды.

«Хорошо знаем соперника. ЦСКА — очень стабильная команда, играет в одну схему, неважно, какие исполнители. Полузащитники могут играть и в обороне, и в атаке, поэтому нам понятен соперник, его уровень, схема. Болельщикам будет интересно, и нам всем будет любопытно себя проявить на уровне хорошей команды», — сказал Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Интересно, что большую часть своей игровой карьеры Сергей провёл именно в армейской команде — он играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год.