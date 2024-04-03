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Игнашевич высказался о предстоящем матче «Балтики» с ЦСКА в полуфинале Кубка России

Игнашевич высказался о предстоящем матче «Балтики» с ЦСКА в полуфинале Кубка России
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем противостоянии с ПФК ЦСКА в Кубке России. Первая игра полуфинала Пути РПЛ состоится сегодня, 3 апреля, в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени. Игнашевич отметил, что хорошо знает ЦСКА, и охарактеризовал ближайшего соперника своей команды.

«Хорошо знаем соперника. ЦСКА — очень стабильная команда, играет в одну схему, неважно, какие исполнители. Полузащитники могут играть и в обороне, и в атаке, поэтому нам понятен соперник, его уровень, схема. Болельщикам будет интересно, и нам всем будет любопытно себя проявить на уровне хорошей команды», — сказал Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Интересно, что большую часть своей игровой карьеры Сергей провёл именно в армейской команде — он играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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