Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д представила специальную форму в честь 50-летия стадиона

«Боруссия» Д представила специальную форму в честь 50-летия стадиона
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» представила специальный комплект игровой формы, посвящённый 50-летию домашнего стадиона клуба «Сигнал Идуна Парк». Об этом сообщил официальный сайт «Боруссии».

«Просто кусок ткани, пока он не ляжет на плечи и не станет живым сердцебиением. Это символ единства, который объединяет нити истории и рассказывает о ней, не говоря ни слова.

Это просто место, пока мы не сделаем его своим домом. Это всего лишь кусок ткани, пока он не несёт в себе бесчисленные воспоминания», — написано в заявлении немецкого клуба.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда набрала 53 очка за 27 матчей. На первой строчке располагается «Байер» (73).

Материалы по теме
«Боруссия» Д обыграла в гостях «Баварию» в матче 27-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android