Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Брэдли: играть с Мак Аллистером — чистое удовольствие

Защитник «Ливерпуля» Брэдли: играть с Мак Аллистером — чистое удовольствие
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли высказался о полузащитнике «красных» Алексисе Мак Аллистере.

«Он невероятный футболист. Я никогда прежде не видел, чтобы кто-то так хорошо играл на мяче. Алексис всегда собран и хладнокровен. Он замечательный футболист, играть с ним — чистое удовольствие. Честно говоря, я не смогу похвалить его так сильно, как он того заслуживает», — приводит слова Брэдли официальный сайт «Ливерпуля».

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.

Материалы по теме
Клопп — об игре Мак Аллистера: уже не удивляюсь хорошим выступлениям моих парней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android