Защитник «Ливерпуля» Брэдли: играть с Мак Аллистером — чистое удовольствие

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли высказался о полузащитнике «красных» Алексисе Мак Аллистере.

«Он невероятный футболист. Я никогда прежде не видел, чтобы кто-то так хорошо играл на мяче. Алексис всегда собран и хладнокровен. Он замечательный футболист, играть с ним — чистое удовольствие. Честно говоря, я не смогу похвалить его так сильно, как он того заслуживает», — приводит слова Брэдли официальный сайт «Ливерпуля».

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.