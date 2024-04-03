Хавбек «Динамо» Кутицкий: в команде поддержали после первой игры

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, что партнёры по команде поддержали его после того, как он впервые вышел на поле, оправившись от травмы. Напомним, Кутицкий находился в лазарете с октября 2023 года из-за повреждения, полученного в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0). Кубковая игра со «СКА-Хабаровск», которая состоялась накануне, 2 апреля, стала первой для Александра за несколько месяцев.

«Увеличилась ли конкуренция? Очень приятно, что много опытных игроков, они где-то подсказывают, делаю на них акцент, чтобы прибавить, поэтому отлично. В команде поддержали после первой игры, со всеми общаюсь нормально, по всем соскучился», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где не отметился голевыми действиями. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с московским «Спартаком» на домашней арене.