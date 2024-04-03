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Футболист «Динамо» Кутицкий объяснил, почему восстанавливался от травмы полгода

Футболист «Динамо» Кутицкий объяснил, почему восстанавливался от травмы полгода
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Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, почему долго восстанавливался после полученной травмы четырёхглавой мышцы бедра.

«Тяжёлая операция была на самом деле, поэтому не хотели спешить, был перерыв, через сборы восстанавливался, к началу сезона восстановился, в матче с «Локомотивом» попал в заявку. Операция прошла в Москве. Сейчас всё в порядке, всё отлично», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

Напомним, Кутицкий не выходил на поле с октября 2023 года из-за травмы, полученной в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0). Кубковая игра со «СКА-Хабаровск», которая состоялась накануне, 2 апреля, стала первой для Александра за несколько месяцев. Россиянин является воспитанником «Динамо» и присоединился к основному составу команды зимой 2022 года. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где не отметился голевыми действиями. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с московским «Спартаком» на домашней арене.

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