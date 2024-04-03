Футболист «Динамо» Кутицкий объяснил, почему восстанавливался от травмы полгода

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, почему долго восстанавливался после полученной травмы четырёхглавой мышцы бедра.

«Тяжёлая операция была на самом деле, поэтому не хотели спешить, был перерыв, через сборы восстанавливался, к началу сезона восстановился, в матче с «Локомотивом» попал в заявку. Операция прошла в Москве. Сейчас всё в порядке, всё отлично», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

Напомним, Кутицкий не выходил на поле с октября 2023 года из-за травмы, полученной в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0). Кубковая игра со «СКА-Хабаровск», которая состоялась накануне, 2 апреля, стала первой для Александра за несколько месяцев. Россиянин является воспитанником «Динамо» и присоединился к основному составу команды зимой 2022 года. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где не отметился голевыми действиями. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с московским «Спартаком» на домашней арене.