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35-летний Песьяков: думаю, Дзюба закончит профессиональную карьеру раньше меня

35-летний Песьяков: думаю, Дзюба закончит профессиональную карьеру раньше меня
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру футболиста раньше него.

«Думаю, Артём завершит раньше меня. У нас амплуа немного разные, но Дзюба может в Медиалиге ещё лет 10 поиграть. Я не видел нападающих, которые играют до 40 лет, кроме Жиру и Ибрагимовича. Вратари играют дольше обычно», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Ростов» продлил контракт с Песьяковым. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Сергей Песьяков провёл 19 матчей. Также на счету голкипера две игры в Фонбет Кубке России. «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.

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