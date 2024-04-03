Сербская футболистка «Зенита» вспомнила бомбардировки Сербии в 1990-х

Защитник ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич поделилась воспоминаниями о бомбардировках Сербии в 1990-х.

«Мне было три года, но я помню какие-то вещи. Всё началось 25 марта, и затем больше недели не было ни дня, когда бы было спокойно. Папа и дедушка уехали в Белград, а мы с мамой и младшей сестрой остались в пригороде Ниша, жили в доме у бабушки и каждый раз с включением сирен уходили в подвал. Туда приходили другие наши родственники, и мы все вместе сидели, ждали, играли во что-то. Недавно в Петербурге была плановая проверка сирен, почувствовала, что у меня как будто бы аллергия на этот звук, было очень некомфортно его слышать. Два раза снаряды прилетали в Ниш. Говорили, что их целью был аэропорт, но попадали далеко не туда – в рынок, жилые дома, детские сады.

Мы все стали более патриотичными, стали больше уважать свою страну. И, не знаю, мне кажется, сильнее. Перестаёшь реагировать на какие-то мелочи. Семейные связи стали крепче», — сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.