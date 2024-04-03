Защитница «Зенита» Лазаревич сравнила заработки футболисток в России и Сербии

Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич рассказала о переезде в Россию.

«Была в горах, каталась на лыжах. Мне написала девушка из «Рязани-ВДВ» – то ли менеджер, то ли агент – и предложила созвониться. Мы с друзьями думали, что это, скорее всего, шутка. Но она сказала, что директор клуба Светлана Подоль сейчас в Сербии и мы можем встретиться. Почему нет? Докаталась ещё несколько дней в горах и приехала на встречу в Белград. По итогу она спрашивает: «Тебя всё устраивает?» Я недолго думала, говорю «да». «Принципиально, когда вылетать?» Говорю: «Нет, когда удобно». Пошла обратно домой, и мне приходит сообщение с билетом. Оказалось, что вылет через три дня. Собрала вещи и улетела.

Я почувствовала, что пора, что мне надо попробовать. Мне нравился мой тогдашний клуб, хотя в сербском женском футболе никогда не было денег, ты играешь ради удовольствия. На зарплату можешь поесть, попить, прогуляться, и всё. На зарплату в России у меня получилось откладывать, помогать семье», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.