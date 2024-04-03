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Защитница сборной Сербии рассказала о реакции земляков на 0:4 мужской сборной в Москве

Защитница сборной Сербии рассказала о реакции земляков на 0:4 мужской сборной в Москве
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Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич рассказала о реакции земляков на поражение мужской национальной команды от сборной России со счётом 0:4.

«До этого все радовались, потому что Сербия отобралась на Евро-2024, но после этой игры расстроились. Задумались, как сборная проявит себя на чемпионате Европы, потому что там хорошие соперники и будет сложно. Не хочется проиграть все матчи в группе», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Матч между сборными России и Сербии состоялся 21 марта 2024 года. Он прошёл в Москве. Встреча закончилась крупной победой сборной России со счётом 4:0.

Ранее сербская футболистка «Зенита» Лазаревич призналась, что лучше бы не смотрела игру Россия — Сербия.

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