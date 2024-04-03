«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

3 апреля 2024 года, пройдёт первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Её будет обслуживать бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Луна, Андраде, Жиров, Ковалёв, Рыбчинский, Бистрович, Капленко, Фернандес, Гузина, Лисакович,

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Роша, Агапов, Гаич, Файзуллаев, Зделар, Обляков, Заболотный.

Отметим, что последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в рамках 10-го тура РПЛ победу со счётом 2:1 одержал ЦСКА. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 армейцы располагаются на четвёртой строчке.

Напомним, в активе команды Владимира Федотова 33 набранных очка по результатам 21 матча. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 17 очков.