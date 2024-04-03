Защитница сборной Сербии: Россия вышла на Евро-2022, но не участвовала — это ужас

Игрок ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич рассказала о поступающих ей предложениях и о целях на этот сезон.

«Да, звонили из Швеции, Германии, Греции. Но меня пока ничего не привлекает. Возможно, что когда-то придёт этот момент. Здесь ещё есть, что нам нужно выиграть. В прошлом году мы взяли чемпионство и Суперкубок, два года подряд не получается выиграть Кубок России. Я не планирую своё будущее сильно далеко, понемногу ставлю цели. В этом году хочу требл. Ещё очень хочу попасть со сборной Сербии на чемпионат Европы. Знаю, что сборная России вышла на Евро-2022, но не участвовала – это ужас. Такой шанс может быть раз в жизни, для многих этот чемпионат стал бы последним за сборную из-за возраста. Ты прошёл отбор, но не поехал, это очень обидно и грустно», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

В декабре 2023 года ЖФК «Зенит» продлил контракт с сербской футболисткой. В составе сине-бело-голубых Лазаревич дважды завоевала чемпионство России и стала победительницей Суперкубка в 2023 году.