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Булыкин: отставка Галактионова будет рассматриваться в конце сезона — сейчас бессмысленно

Булыкин: отставка Галактионова будет рассматриваться в конце сезона — сейчас бессмысленно
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«У «Локомотива» не ладится после зимней паузы. Некоторые футболисты проявляют себя не так, как хотел бы Галактионов. Я думаю, что команде не хватает удачи. Вылет из Кубка России даст «Локомотиву» больше сосредоточиться на чемпионате.

Я думаю, что руководство «Локомотива» будет решать по поводу отставки Галактионова в конце сезона. Одна задача у команды не выполнена — завоевать Кубок России, а вторая ещё решаема — быть в тройке, поэтому смысла увольнять Галактионова пока нет. В ближайшие две игры команда покажет, на что рассчитывает в этом розыгрыше.

Галактионов умеет работать с командой и молодыми игроками. Но как воспримет результаты совет директоров «Локомотива» — другой вопрос. Потому что любая работа тренера оценивается по результатам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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