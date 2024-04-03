Булыкин: отставка Галактионова будет рассматриваться в конце сезона — сейчас бессмысленно

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«У «Локомотива» не ладится после зимней паузы. Некоторые футболисты проявляют себя не так, как хотел бы Галактионов. Я думаю, что команде не хватает удачи. Вылет из Кубка России даст «Локомотиву» больше сосредоточиться на чемпионате.

Я думаю, что руководство «Локомотива» будет решать по поводу отставки Галактионова в конце сезона. Одна задача у команды не выполнена — завоевать Кубок России, а вторая ещё решаема — быть в тройке, поэтому смысла увольнять Галактионова пока нет. В ближайшие две игры команда покажет, на что рассчитывает в этом розыгрыше.

Галактионов умеет работать с командой и молодыми игроками. Но как воспримет результаты совет директоров «Локомотива» — другой вопрос. Потому что любая работа тренера оценивается по результатам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.