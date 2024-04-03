Ужасная весна «Локо» — теперь ещё и без Кубка. А Пиняева отправили в нокдаун

«Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов «Уралу». Команда Михаила Галактионова не выиграла ни одного из пяти матчей в 2024 году – это похоже на серьёзный кризис.

У «Локомотива» вернулись в состав пропустившие последний тур РПЛ из-за дисквалификации Пиняев и Карпукас. Но по-прежнему не было в заявке Дзюбы, Тикнизяна и Ньямси. Вдобавок список потерь пополнил Баринов. Перед самым стартом игры главный тренер железнодорожников Галактионов прокомментировал ситуацию с травмированными:

«У всех разные повреждения, разные сроки восстановления. Тикнизян точно готовится к «Ахмату», надеемся на его возвращение. По Дзюбе тоже надежда на «Ахмат» есть, но не такая, как с Наиром. Что касается Баринова, то он получил повреждение накануне вылета в Екатеринбург. По нему ясность настанет только после того, как вернёмся в Москву».

«Локомотив» полтайма искал себя в этом сочетании игроков, а «Урал» мощно начал домашний матч. Хозяева летели в атаки на скорости, прессинговали. В результате уже на седьмой минуте забили быстрый гол – использовали стандарт. После подачи углового Каштанов выиграл верх и сделал скидку, после чего мяч удачно для хозяев отскочил к Эммерсону. Защитник стоял прямо перед воротами – из таких позиций не промахиваются даже те, кому привычнее разрушать, а не создавать.

У «Урала» интересную роль получил Дмитриев. При обороне он садился пятым в линии защитников, помогал контролировать ширину. При атаках бежал вперёд – и команда Виктора Гончаренко имела молодые быстрые крылья в лице сына победителя Евро-1988 и Ишкова. Но «Локомотив» тащил свой юный талант – Пиняев. В середине первого тайма он подал весомую заявку на участие в олимпийском слаломе, совершив очень крутой проход. Хозяев спас Алексей Мамин (сменщик первого номера Помазуна), а в следующем эпизоде после удара головой Сарвели – перекладина.

Команда Галактионова как никто в российском футболе привыкла отыгрываться, уступая в счёте по ходу матчей. «Локо» давил как мог, а «Урал» во главе с голкипером Маминым и его братом центрбеком Артёмом как мог держался. К перерыву счёт по ударам был 4:8 (в створ – 1:3) в пользу москвичей. Но они не отыгрались. Хотя Пиняев создал ещё один хороший момент для Сарвели, разве что его пас в центр штрафной на набегавшего партнёра был чуть-чуть сильнее, чем нужно.

Начало второго тайма – ураган! «Урал» забил уже через 18 секунд после возобновления игры в результате хитрого розыгрыша с центра поля. Команда Гончаренко провела стремительный выпад, который завершил Каштанов. Автор гола побежал праздновать с болельщиками, а когда вернулся, узнал, что его отменили из-за офсайда. Действительно, вышедший на замену Ионов поспешил. В ответ «Локомотив» провёл свою атаку, и Глушенков (он тоже появился на поле только после перерыва) упал в штрафной после единоборства с Эммерсоном. На пенальти этот момент не потянул, хотя прыгал защитник-снайпер за мячом опасно.

Футбол был живым, эмоциональным, обоюдоострым, а что ещё нужно болельщику? В Екатеринбурге посмотреть на кубковую битву пришли 12 000 человек. Неплохо по нынешним временам. Тем временем в центре внимания оставались герои первой половины. Эммерсон ещё дважды мог забить головой на стандарах, Пиняев едва не организовал автогол «Урала».

За 20 минут до конца случился самый спорный момент матча. Вратарь Мамин вылетел из ворот и коленом попал в лицу Пиняеву, отправив вингера в лёгкий нокдаун. Ассистенты на VAR позвали судью Левникова смотреть повтор на предмет пенальти. Однако главный не назначил 11-метровый. По всей видимости, Левников решил, что движение ноги голкипера при выпрыгивании было естественным, а значит, это не фол, а просто неудачное стечение обстоятельств.

«Локомотив» всегда что-то создаёт в концовках, уступая в счёте, но в Екатеринбурге финальный штурм у железнодорожников совсем не получился. Хозяева хорошо встречали гостей в центре поля – отодвинули соперника от своей штрафной. «Урал» выбил команду Галактионова и, можно сказать, взял реванш за поражения в кубковых финалах в 2017 и 2019 годах.