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«Локомотив» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

«Локомотив» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России
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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала трогательный пост, адресованный болельщикам, после поражения от «Урала» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«Друзья, большое спасибо вам за поддержку в любых, даже самых сложных ситуациях.

Сделаем всё возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Вы — лучшие», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, 3 апреля состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Уральцы одержали минимальную победу — 1:0. Таким образом, подопечные Михаила Галактионова вылетели из Кубка России.

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