«Что‑то идёт не так». Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» заявил, что будет инициировать встречу с руководством железнодорожников. Напомним, екатеринбуржцы одержали минимальную победу, единственный гол забил защитник Эммерсон.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идёт не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород».

«Локомотив» по итогам 21 проведённого в рамках Российской Премьер-Лиги матча располагается на пятом месте турнирной таблицы. Команда Михаила Галактионова набрала 33 очка. «Краснодар» находится на втором месте с 40 очками после аналогичного количества встреч.