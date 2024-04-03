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«Что‑то идёт не так». Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством «Локо»

«Что‑то идёт не так». Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством «Локо»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» заявил, что будет инициировать встречу с руководством железнодорожников. Напомним, екатеринбуржцы одержали минимальную победу, единственный гол забил защитник Эммерсон.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идёт не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород».

«Локомотив» по итогам 21 проведённого в рамках Российской Премьер-Лиги матча располагается на пятом месте турнирной таблицы. Команда Михаила Галактионова набрала 33 очка. «Краснодар» находится на втором месте с 40 очками после аналогичного количества встреч.

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