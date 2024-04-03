Николай Левников оценил решение запретить судьям работать с пирсингом и татуировками

Главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников оценил решение запретить судьям работать в матчах с пирсингом и татуировками.

«Сам я не автор, не инициатор этого документа, но целиком его поддерживаю. Профессия арбитра — особая. Он над всеми, независимый, строгий, следит за порядком и соблюдением закона. Внешность арбитра должна это подчёркивать, у него должен быть дресс-код… Это футболисты пытаются быть звёздами, чем-то выделяться, той же внешностью… Судья — это другое. Он должен быть авторитетом для всех участников матча. Авторитет на поле зарабатывается не показом татуировок, а хорошей работой», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».

Отметим, что подобная инициатива поступила от Департамента судейства РФС. Теперь арбитры, работающие на футбольных матчах в России, должны скрыть свои «внешние отличия».