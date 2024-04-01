«Один эпизод — и он ломает вообще всё». Игорь Федотов — о работе судьи Кукуляка

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в матче 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН» (2:0).

«Кукуляк бегает всю игру, носится как угорелый, занимает правильную позицию, везде всё успевает. Его на поле очень много, и везде он всё видит. Но в ключевом моменте, когда надо было сделать два шага влево, чтобы улучшить и без того неплохую позицию и увидеть наступ Гоцука на колено Фамейе, он этого не сделал. А со своей позиции, скорее всего, посчитал, что Гоцук сначала сыграл в мяч и только потом вскользь попал по колену. Но дело в том, что даже в таком случае это шипы с прямой ногой и как минимум жёлтая карточка. Кукуляк же ничего не показал.

Один эпизод — и он ломает вообще всё. Ты можешь бегать сколько угодно, а в конце матча пропустить простой эпизод. Это касается и второго ассистента — он же не сразу поднял флаг на фол. Для них это вообще изначально было не нарушение. Они только потом поняли, что Фамейе не просто так лежит и орёт. А по итогу Кукуляк посмотрел на картинку и наверняка подумал: «Ничего себе, минус колено чуть не произошло», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.