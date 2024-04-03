Евгений Мележиков: приглашение Алаева в РПЛ возлагает на меня большую ответственность

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на пост исполнительного директора Российской Премьер-Лиги.

«Я точно не сомневался в принятии решения. Я сразу говорил, что мне хотелось бы продолжить работать в футболе и спорте. Рад, что всё так сложилось, потому что стать частью команды Премьер-Лиги, в которой собраны профессиональные менеджеры, для меня честь. А получить приглашение от Александра Александровича Алаева возлагает на меня достаточно большую ответственность», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что Евгений Мележиков получил управляющую должность в Российской Премьер-Лиге.