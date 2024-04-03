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Экс-гендир «Спартака» Мележиков: теперь я глубоко-глубоко засуну свои предпочтения

Экс-гендир «Спартака» Мележиков: теперь я глубоко-глубоко засуну свои предпочтения
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о своих обязанностях на посту исполнительного директора Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Составление календаря в том числе входит в мою ответственность.

— Может ли «Спартак» расчитывать на благосклонность?

— Теперь я глубоко-глубоко засуну свои личные предпочтения. Я обязан быть одинаково приближен ко всем командам РПЛ.

— Различные телеграм-каналы начали писать про админресурс.

— Об этом писали не только зенитовские, но и спартаковские каналы. Это непрофессионально. Лига должна быть одинакова ко всем», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что Евгений Мележиков занял должность исполнительного директора Российской Премьер-Лиги.

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