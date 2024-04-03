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Нападающий «Зенита» Сергеев: Педро — талантливый игрок, его ждёт хорошее будущее

Нападающий «Зенита» Сергеев: Педро — талантливый игрок, его ждёт хорошее будущее
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Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал игру своего сокомандника, бразильского нападающего Педро.

«Педро — талантливый игрок. У него всё впереди, его ждёт хорошее будущее. Сейчас он вольётся в коллектив. Педро ещё молодой, но у него есть понимание. Только хорошие и позитивные слова можно сказать про него», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 3 апреля, «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. В этой встрече 18-летний бразильский нападающий оформил дубль, забив на 55-й и 65-й минутах.

Ответный матч команд состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля в 16:00 мск.

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