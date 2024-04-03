Форвард «Зенита» Педро поделился эмоциями от дубля в ворота «Спартака»

18-летний бразильский футболист «Зенита» Педро поделился эмоциями от двух забитых мячей в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», а также высказался о противостоянии этих команд. Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

«На неделе перед матчем меня наигрывали, тренировали. Понимал, что будет шанс выйти в старте. Благодарен богу, что представилась эта возможность, рад забить первые мячи и принести голами победу.

Знаю ли, насколько «Спартак» принципиальный соперник для «Зенита»? Мне рассказывали ребята, которые тут играют давно, какое значение у этого противостояния, что вся страна следит за ходом игры. Каждая команда хочет победить. Я вдвойне счастлив, что смог своими голами принести победу. Сейчас нужно набраться сил, впереди много важных игр, в том числе ответный матч со «Спартаком», — сказал Педро в эфире «Матч ТВ».

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.