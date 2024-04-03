«Байер» вышел в финал Кубка Германии, разгромив «Фортуну» со счётом 4:0

Сегодня, 3 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Германии по футболу, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0 и вышли в финал турнира.

Первый гол в матче был забит на седьмой минуте. Его автором стал защитник «Байера» Жереми Фримпонг. На 20-й минуте форвард Амин Адли удвоил преимущество хозяев. На 35-й минуте Флориан Вирц сделал счёт 3:0, а на 60-й минуте Вирц оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

В финале «Байер» встретиться с «Кайзерслаутерном», который в полуфинале обыграл «Саарбрюккен» (2:0). Встреча пройдёт 25 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало игры запланировано на 21:00 мск.