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«Байер» вышел в финал Кубка Германии, разгромив «Фортуну» со счётом 4:0

«Байер» вышел в финал Кубка Германии, разгромив «Фортуну» со счётом 4:0
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Сегодня, 3 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Германии по футболу, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0 и вышли в финал турнира.

Кубок Германии . 1/2 финала
03 апреля 2024, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Фримпонг – 7'     2:0 Адли – 20'     3:0 Вирц – 35'     4:0 Вирц – 60'    

Первый гол в матче был забит на седьмой минуте. Его автором стал защитник «Байера» Жереми Фримпонг. На 20-й минуте форвард Амин Адли удвоил преимущество хозяев. На 35-й минуте Флориан Вирц сделал счёт 3:0, а на 60-й минуте Вирц оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

В финале «Байер» встретиться с «Кайзерслаутерном», который в полуфинале обыграл «Саарбрюккен» (2:0). Встреча пройдёт 25 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Кубок Германии . Final. 1-й тур
25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Не начался
Bayer Leverkusen/Fortuna Duess
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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