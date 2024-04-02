Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Саарбрюккен»

«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Саарбрюккен»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Саарбрюккен» и «Кайзерслаутерн». Команды играли на стадионе «Людвигспаркштадион» в Саарбрюккене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Кубок Германии . 1/2 финала
02 апреля 2024, вторник. 21:45 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
0 : 2
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:1 Риттер – 53'     0:2 Туре – 75'    

Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Отличился полузащитник «Кайзерслаутерна» Марлон Риттер. Свой второй мяч игроки гостей забили на 77-й минуте. Его автором стал защитник Алмами Туре.

В финале турнира «Кайзерслаутерн» встретится с победителем пары «Байер» — «Фортуна Дюссельдорф», которые проведут свой матч в среду, 3 апреля. Напомним, леверкузенский «Байер» стал единственным клубом, вышедшим из Бундеслиги в полуфинал Кубка Германии.

Календарь Кубка Германии
Турнирная сетка Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android