«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Саарбрюккен»

Сегодня, 2 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Саарбрюккен» и «Кайзерслаутерн». Команды играли на стадионе «Людвигспаркштадион» в Саарбрюккене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Отличился полузащитник «Кайзерслаутерна» Марлон Риттер. Свой второй мяч игроки гостей забили на 77-й минуте. Его автором стал защитник Алмами Туре.

В финале турнира «Кайзерслаутерн» встретится с победителем пары «Байер» — «Фортуна Дюссельдорф», которые проведут свой матч в среду, 3 апреля. Напомним, леверкузенский «Байер» стал единственным клубом, вышедшим из Бундеслиги в полуфинал Кубка Германии.