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Игрок «Зенита» Педро: празднование гола «Спартаку» означает, что моё время пришло

Игрок «Зенита» Педро: празднование гола «Спартаку» означает, что моё время пришло
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Бразильский форвард санкт-петербургского «Зенита» Педро прокомментировал свое празднование голов в матче со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Это празднование, которое я подсмотрел у одного из моих любимых игроков, но его имя я не помню. Оно значит, что моё время пришло. Потом показал букву «А», это в честь моей возлюбленной и моей мамы, потому что их имена начинаются на этот букву», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Оба гола за петербуржцев записал на свой счет Педро.

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