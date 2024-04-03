Михаил Кержаков высказался о конкуренции с Денисом Адамовым в «Зените»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкуренции с одноклубником Денисом Адамовым.

«У нас прекрасные отношения с Адамовым. Ошибки случаются у всех, ничего страшного в этом нет. Кто первый и кто второй, это определяет только тренерский штаб. У нас хорошие рабочие отношения во вратарской бригаде», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Адамова «Зенит» приобрел у «Сочи», заключив с ним контракт по схеме «4+1». Сделка произошла в прошлом году.

В настоящий момент времени лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги является петербургский «Зенит». За 21 матч сине-бело-голубые записали на свой счёт 41 очко. На второй позиции пребывает «Краснодар». В активе южан сейчас 40 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо». Бело-голубые заработали 38 очков.