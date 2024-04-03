Михаил Кержаков: Педро показал не всё, на что способен, у него большой потенциал

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру новичка сине-бело-голубых Педро в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу со «Спартаком» (2:1). Бразилец в этой встрече оформил дубль.

— Почему Педро так долго подводили к основе? И как вам его перформанс?

— У Педро было небольшое повреждение на зимних сборах, и он ещё адаптируется. Он ещё юн, и ему нужно время для адаптации, потому что другая страна и другой климат. Я знаю, что Педро показал не всё, на что способен. У него большой потенциал, и этот матч – первая ступенька к его раскрытию.

— Во время празднования он показывал на воображаемые часы. Может, знаете, что это означает?

— Я не знаю. С ворот было не видно. Может быть, спор какой-то.

— Подарите ли ему часы?

— Если забьёт решающие голы и мы станем чемпионами, то не обделим подарками, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.