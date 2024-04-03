Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» заявили о договорённости с юристами не комментировать ситуацию с Промесом

В «Спартаке» заявили о договорённости с юристами не комментировать ситуацию с Промесом
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим клуба Квинси Промесом.

«Понимаю, что клуб выглядит глупо, когда не комментирует ситуацию с Промесом. Но есть договорённость с юристами Промеса не комментировать дело, чтобы не навредить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 февраля форвард «Спартака» был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Причиной задержания стало ДТП, спровоцированное Промесом, после которого он скрылся с места инцидента.

Сегодня, 3 апреля, московский «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 1:2 в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. За бело-сине-голубых оба мяча забил 18-летний бразильский форвард Педро, в стане москвичей отличился Манфред Угальде.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев выразил надежду, что Промес сыграет за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android