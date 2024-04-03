В «Спартаке» заявили о договорённости с юристами не комментировать ситуацию с Промесом

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим клуба Квинси Промесом.

«Понимаю, что клуб выглядит глупо, когда не комментирует ситуацию с Промесом. Но есть договорённость с юристами Промеса не комментировать дело, чтобы не навредить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 февраля форвард «Спартака» был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Причиной задержания стало ДТП, спровоцированное Промесом, после которого он скрылся с места инцидента.

Сегодня, 3 апреля, московский «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 1:2 в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. За бело-сине-голубых оба мяча забил 18-летний бразильский форвард Педро, в стане москвичей отличился Манфред Угальде.