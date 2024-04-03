Гендиректор «Спартака» Малышев выразил надежду, что Промес сыграет за «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выразил надежду, что нидерландский нападающий Квинси Промес ещё сыграет в составе московского клуба. Напомним, Промес является лучшим игроком команды в нынешнем сезоне РПЛ по системе «гол+пас» (6+6).

«Для меня Квинси навсегда останется легендой клуба и важным игроком. Но я не хочу ставить точку. Надеюсь, что он ещё сыграет за «Спартак», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.