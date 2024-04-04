Роман Зобнин: место в тройке РПЛ или победа в Кубке? Первое место и Кубок России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хотел бы выиграть с московской командой Российскую Премьер-Лигу и Фонбет Кубок России.
— Что выберешь: место в тройке РПЛ или победу в Кубке?
— Я бы выбрал первое место в чемпионате и победу в Кубке, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Cпартак» на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 1:2. Ответная игра между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля. Последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2022 году.
Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года. Вместе с московской командой полузащитник по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
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