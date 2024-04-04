Гендиректор «Спартака» Малышев ответил, контактировали ли в клубе с Ивичем

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, контактировали ли красно-белые с бывшим главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

— Вы контактировали с Ивичем?

— Наш главный тренер — Абаскаль. Ни с какими другими кандидатами контакты я не могу подтвердить, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последние недели в СМИ активно обсуждается возможная отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака». Отметим, что на этом фоне Владимира Ивича связывают с красно-белыми.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.