Комличенко — о словах Талалаева: покажите мне того, кто не падает в штрафной — все падают

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко резко ответил на вопрос о словах главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о том, что форвард часто падает в штрафной.

«Мне вообще неинтересно, что говорил Талалаев. Помню, что он что-то говорил про меня, но про что конкретно — не в курсе. Намёк на то, что я падал в штрафной? Покажите мне того, кто не падает. Все падают. Мне смешно», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Отметим, ранее Талалаев намекал, что форвард «Ростова» склонен к симуляциям.

Напомним, «Ростов» в серии пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России обыграл «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти).

В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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