Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко — о словах Талалаева: покажите мне того, кто не падает в штрафной — все падают

Комличенко — о словах Талалаева: покажите мне того, кто не падает в штрафной — все падают
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко резко ответил на вопрос о словах главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о том, что форвард часто падает в штрафной.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Мне вообще неинтересно, что говорил Талалаев. Помню, что он что-то говорил про меня, но про что конкретно — не в курсе. Намёк на то, что я падал в штрафной? Покажите мне того, кто не падает. Все падают. Мне смешно», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Отметим, ранее Талалаев намекал, что форвард «Ростова» склонен к симуляциям.

Напомним, «Ростов» в серии пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России обыграл «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти).

В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Форвард «Ростова» Комличенко прокомментировал свои перспективы в сборной России
Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка Росии

Комличенко пять раз попал в перекладину на тренировке сборной:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android