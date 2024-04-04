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Форвард «Ростова» Комличенко прокомментировал свои перспективы в сборной России

Форвард «Ростова» Комличенко прокомментировал свои перспективы в сборной России
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28-летний нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своих перспективах выступления в национальной команде России.

«Всё в моих руках. Буду играть, буду забивать — появятся шансы. А сейчас что говорить? На сборах хорошую форму набрал, хорошо выглядел — жалко, что травму потом получил. Но думаю, что всё будет хорошо», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт»

Напомним, в нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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