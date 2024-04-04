Вячеслав Радимов высказался о трансферной политике «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Радимов высказался о трансферной политике питерского клуба.

Вчера, 3 апреля, сине-бело-голубые обыграли «Спартак» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка России. Дубль оформил новичок «Зенита» 18-летний Педро.

«Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все всё видели. Хочется сказать о другом. Зенит часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте — этого юношу привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость и поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги. Примерно за такие же деньги «Спартак» привез Шамара, который сейчас команде не нужен и мучается в аренде «Клермоне», который идет на последнем месте во Франции, и ему 27. А еще был Гус Тил, помните такого? Которого привезли за 18 милионов евро а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за 3. А Педро Рошу за 12 миллионов помните? Ну и где он?

Это я все к тому, что прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. «Зенит», к слову, и продает задорого, как это было с Халком, Паредесом и Малкомом, и 5 раз подряд чемпион. Вот и вся разница, у «Зенита» — Педро, у «Спартака» — Педро Роша», — нааписал Радимов в своём телеграм-канале.

После 21 тура «Зенит» лидирует в чемпионате с 41 очков. Второе место занимает «Краснодар» (40 очков).