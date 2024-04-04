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Видеообзор волевой победы «Зенита» в матче Кубка России со «Спартаком»

Видеообзор волевой победы «Зенита» в матче Кубка России со «Спартаком»
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Вчера, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Ему ассистировал Александр Соболев. На 55-й минуте нападающий «Зенита» Педро забил ответный мяч. Через 10 минут Педро оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ЗЕНИТ.

Ответный матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.

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