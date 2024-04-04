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«Мы снова играли с заметным преимуществом». Защитник «Локо» Морозов — о матче с «Уралом»

«Мы снова играли с заметным преимуществом». Защитник «Локо» Морозов — о матче с «Уралом»
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Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал поражение в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники проиграли с минимальным счётом 0:1 и вылетели из турнира. Автором единственного гола стал защитник «Урала» Эммерсон.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«Мы снова играли с заметным преимуществом, как и с «Краснодаром», но не забили очень много своих моментов. Да, пропустили нелепый гол: была борьба, буквально в метре от меня боролись, и мяч неожиданно вылетел, попал мне куда‑то в живот. Но после того как «Урал» повёл в счёте, у нас было достаточно шансов, чтобы и сравнять, и победить. В первом тайме, во втором… Должны были забивать», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

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