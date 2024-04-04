«Мы снова играли с заметным преимуществом». Защитник «Локо» Морозов — о матче с «Уралом»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал поражение в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники проиграли с минимальным счётом 0:1 и вылетели из турнира. Автором единственного гола стал защитник «Урала» Эммерсон.

«Мы снова играли с заметным преимуществом, как и с «Краснодаром», но не забили очень много своих моментов. Да, пропустили нелепый гол: была борьба, буквально в метре от меня боролись, и мяч неожиданно вылетел, попал мне куда‑то в живот. Но после того как «Урал» повёл в счёте, у нас было достаточно шансов, чтобы и сравнять, и победить. В первом тайме, во втором… Должны были забивать», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».