Гол Эммерсона — в видеообзоре победы «Урала» над «Локомотивом» в матче Кубка России

Вчера, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом и прошли в следующий раунд турнира.

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Единственный гол в матче на седьмой минуте забил защитник «Урала» Эммерсон. В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).