Лепёхин: Педро — одарённый футболист, но рано говорить, что он будет тащить «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сине-бело-голубых Педро. Вчера, 3 апреля, Педро оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Педро хорошо сыграл со «Спартаком». Станет ли он звездой российского футбола?

— Очень тяжело предсказывать судьбу молодых футболистов. На моём веку было очень много ярких дебютов молодых ребят, но не все, к сожалению, могли себя проявить потом. Не хочу забегать вперёд, но, безусловно, это талантливый и одарённый футболист. Он забил два важных мяча «Спартаку», но преждевременно говорить о том, что на данном этапе Педро будет тащить «Зенит», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.