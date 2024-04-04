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Ороско: убедился сам, что Осинькин очень много и хорошо работает с молодёжью

Ороско: убедился сам, что Осинькин очень много и хорошо работает с молодёжью
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22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско высказался о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине. По его словам, специалист хорошо и много работает с молодыми футболистами.

— Как только приехал в Турцию, мы поговорили. Игорь Витальевич заверил, что всё будет хорошо, я быстро адаптируюсь и у меня тут всё получится. Рассказал, что “Крылья” — быстрая команда. Мне он кажется хорошим тренером, который умеет общаться с ребятами.

Сильная черта Осинькина — развитие молодёжи. Заметил уже?
— Поэтому я и перешёл сюда. Теперь и сам убедился, что с молодёжью наш тренер работает очень много и хорошо, — сказал Франко Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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